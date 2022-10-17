لقاح قريب للسرطان.. أطباء يترقبون

2022/10/17 | 17:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الحديث عن "لقاح منتظر خلال سنوات قليلة لمكافحة مرض السرطان"، ضجة في الأوساط العلمية، ووصفه أطباء علاج الأورام بـ"سابقة علمية" تقدم بارقة آمل لملايين المصابين بالمرض الخبيث حول العالم، متحدثين في الوقت ذاته عن كيفية عمل ذلك اللقاح والحالات التي يمكن استخدامه خلالها لمكافحة أحد المسببات الرئيسية للوفيات حول العالم.

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