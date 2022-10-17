علا .. الشغف بالعمل في الاستدامة فهل تنقذ بلدا مثل لبنان؟

2022/10/17 | 17:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحلم بتطوير قدراتها وخبرتها في مجال الاستدامة، لأنها ترى فيها الحل لمشاكل الشعب في لبنان على المدى البعيد، ورحلتها بدأت بدراسة الهندسة المدنية التي لطالما كانت لزمن بعيد مرتبطة بالرجال، وهي التي استفادت من منحة مؤسسة عبدالله الغرير للعلوم والتكنولوجيا .هذه قصة علا

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