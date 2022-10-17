مسؤولون يتعاطون الرشوة مقابل انجاز معاملات في عدة محافظات

2022/10/17 | 17:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، الاثنين 10/17/2022، بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمُتَّهمين...

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