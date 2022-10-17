2022/10/17 | 17:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: برر عبدالله علي علياوي، مستشار رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، الاثنين 10/17/2022،...

ظهرت المقالة مستشار حكومي يبرر غياب برهم صالح عن حفل تسليم منصب الرئاسة: لم تتم دعوته أولاً على المسلة.

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