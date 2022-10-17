2022/10/17 | 18:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني متى رأس السنة 2023 من الأسئلة المهمة التي نسلط الضوء عليها في هذا التقرير عبر القاهرة 24، حيث يختلط على البعض موعد احتفالات رأس السنة واحتفالات الكريسماس ويعتقدون إنها مناسبة واحدة، إلا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متى رأس السنة 2023..



العد التنازلي بالشهور والأسابيع والأيام المركز الخبري الوطني.

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