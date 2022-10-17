2022/10/17 | 18:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني بين الحين والآخر، تتصدر الفنانة شيرين عبد الوهاب محركات البحث، جراء تعرضها لأزمة جديدة منذ طلاقها من حسام حبيب، لتأتي أزمة شيرين عبد الوهاب الأخيرة بسبب تعاطيها المخدرات وإجبارها على العلاج.أزمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص والدة شيرين عبد الوهاب تفجر مفاجأة عن ابنتها: طردتني وبتسهر هي وحسام حبيب يشربوا مخدرات المركز الخبري الوطني.

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