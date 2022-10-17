2022/10/17 | 18:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e90GjyvzEWo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البيان الختامي لتحالف الأنبار الموحد: نطالب بحلول عاجلة لملفات النازحين والمغيبين والتعويضات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البيان الختامي لتحالف الأنبار الموحد: نطالب بحلول عاجلة لملفات النازحين والمغيبين والتعويضات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).