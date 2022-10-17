حمّى السرقة تفتك بجسد ديالى.. واستنفار عام باستخدام 3 أدوات

2022/10/17 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم الإثنين، عن قلق واستنفار شعبي وحكومي في محافظة ديالى جراء تزايد عمليات السرقة، مؤكدًا اللجوء الى 3 ادوات لمجابهتها.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـ( بغداد اليوم)، إن "بعقوبة وبقية مدن ديالى شهدت ارتفاعاً لافتاً في معدلات سرقة الأسواق والأحياء السكنية ما أثار قلق الرأي العام خاصة مع تكرار السرقات".واضاف، أنه "بغية احتواء حمّى السرقات تم اللجوء إلى 3 أدوات بشكل مباشر وهي تفعيل المفارز الأمنية الجوالة ليلاً وتوسيع دائرة كاميرات المراقبة ودفع الاهالي واصحاب المحال إلى نصبها بالاضافة إلى منح مكافآت مجزية لمن يبلغ أو يقدّم أي معلومات تقود إلى اعتقال اللصوص مع الحفاط على سرية هويته".وأشار إلى أن "السرقة نوع آخر للجريمة المنظمة والتي تثير القلق الشعبي"، مؤكدا بأن "هناك خيوطاً مهمة تم الوصول اليها مؤخراً ربما تقود إلى تفكيك الشبكات التي كانت وراء عمليات السرقة الاخيرة".

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