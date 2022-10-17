امين مجلس الوزراء يوضح اسباب تلكؤ مشاريع تطوير ” مداخل العاصمة”

2022/10/17 | 18:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء ، عن الاسباب وراء تلكؤ العمل في تنفيذ مشاريع تطوير مداخل العاصمة بغداد .

وقال الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ، في تصريح صحفي اطلعت عليه “تقدم” ” ان هناك تداخلا في عمل مشاريع تطوير مداخل العاصمة بغداد ، لذلك شكلنا لجنة في العام الماضي وقدمنا التقرير النهائي الى رئيس الوزراء للاهتمام بمداخل بغداد كونها واجهة حضارية للعاصمة “.

واضاف :” ان اصل المشكلة يعود الى قانون الموازنة للعام الماضي ،حيث ادرجت المشاريع على 3 جهات حكومية هي امانة بغداد ومحافظة بغداد ومديرية الطرق في وزارة الاسكان “.

واوضح ،انه : ” تمت تجزئة مشاريع المداخل ووضعت مساحة تتبع لكل جهة ، الامر الذي يعد خللا تخطيطيا كبيرا “.

وتابع القول ان ” وزارة الاسكان تعاقدت مع شركات رصينة واشرفت على عملها ، وكذلك محافظة بغداد تعاقدت قبل شهرين والان بدأت الشركات بالعمل ، ثم قدمت امانة بغداد طلبا لرئيس الوزراء للتعاقد المباشر مع شركات رصينة وتمت الموافقة ، وحاليا في طور توجيه الدعوات للشركات حيث ستستكمل الاجراءات التعقادية لامانة بغداد قريبا “.

واكد الامين العام لمجلس الوزراء :” ان هناك تلكؤا واضحا وهو تشويه وسوء التخطيط ، اذ كان يفترض ايكال المشروع الى جهة واحدة تتولى العمل والمتابعة ، اما وزارة الاسكان او محافظة بغداد او الامانة ، وتشرف على كل مقاطع مداخل بغداد وهي نحو 32 كليومتر لكل مدخل من المداخل الخمسة الرسمية “.

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