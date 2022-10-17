محافظ كركوك: قانون الدعم الطارئ يخضع لشروط قاسية والعمل به لم يبدأ بعد

2022/10/17 | 18:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، اليوم الاثنين، أن العمل بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لم يبدأ حتى الآن، فيما أشار إلى أن ذلك يؤدي لتراكم المشاريع في المحافظة.

وقال الجبوري، للوكالة االرسمية، إن “العمل بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لم يبدأ حتى الآن، ولا يزال في وزارة التخطيط لمناقشته وإصدار الأوامر”، مشيراً إلى أن “القانون يخضع إلى شروط قاسية لإحالة المشاريع، حيث إن هذا التأخير يؤدي إلى تراكم المشاريع”.

وأوضح، أن “عدم وجود موازنة لسنة 2022 يؤثر على تقديم الخدمات في المحافظات، وهناك مشاريع استراتيجية تحتاج إلى موازنات عالية “.

وأضاف: “كركوك محافظة منكوبة وكانت تحت سيطرة داعش، ونحن نعول كثيراً على مساعدتنا في إعمار ما تم تخريبه في المحافظة”.

وتابع أن “نصيب المحافظة في صندوق الإعمار والحصة من البترودولار ضعيفة ولا توازي أي محافظة أخرى”، مشيراً إلى أن “ما خصص للمحافظة من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي هو 340 مليار دينار”.

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