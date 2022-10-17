2022/10/17 | 18:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Qqy2UFHENR0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصطفى حقيبة السوداني) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصطفى حقيبة السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).