العراق يخطو

2022/10/17 | 18:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة النفط، الاثنين، حرصها على تطوير الرقع الاستكشافية البرية والبحرية لزيادة الاحتياطيات النفطية والغازية للبلاد.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب، خلال حضوره نيابة عن وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل حفل التوقيع لإعداد دراسة بشان الرقعة الاستكشافية البحرية بين شركة الاستكشافات النفطية وشركة سينوك الشرق الاوسط والعراق الصينية: "نحتفل معا بالتوقيع على عقد دراسة مشتركة للجزء البري من الرقعة البحرية في الخليج، بين شركة الاستكشافات النفطية وهي من الشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال وبين شركة سينوك العراق والشرق الاوسط، حيث يعد هذا العقد خطوة مهمة لتطوير الرقعة الاستكشافية البحرية في الخليج، وهي أول تجربة دراسة استكشافية مشتركة في المياه الإقليمية".

وأضاف، أن "الوزارة تحرص على تطوير واستثمار الحقول الحدودية المشتركة، البرية أو البحرية وفي المياه الاقليمية، رغم التحديات المختلفة"، مؤكدا أن "الوزارة عملت على استقطاب الشركات العالمية للتعاون والعمل والاستثمار المشترك لتطوير الصناعة النفطية الوطنية".

وتابع، أن "الوزارة تؤكد ثقتها الكاملة بالجهد الوطني وفي شركة سينوك العراق والشرق الاوسط على انجاز هذه الدراسة والتوصل الى نتائج ايجابية، تسهم في تعزيز الاحتياطي النفطي للثروة النفطية".

من جانبه، قال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية علي جاسم، إن "شركة الاستكشافات النفطية التي تمثل احد اذرع الجهد الوطني تمكنت من تحقيق خطوات مهمة في مجال الاستكشافات من خلال انتشار الفرق الزلزالية في مناطق عديدة من العراق والقيام بإجراء مسوحات لمناطق شاسعة من بلدنا العزيز، ومنها الصحراء الغربية في محافظة الانبار وتلعفر في محافظة نينوى والمثنى وميسان والبصرة وغيرها".

وأشار إلى "دعم الوزارة المستمر لعمل الفرق الزلزالية، التي تعمل باحدث الاجهزة والمعدات والاليات والتكنلوجيا المتقدمة في هذا المجال، ايمانا منها في تعظيم الاحتياطي المضمون من النفط الغاز".

بدوره، قال المدير العام لشركة سينوك الشرق الاوسط والعراق "فنسنت شيه"، إن "عقد اجراء الدراسة المشتركة لرقعة الخليج العربي الذي تم توقيعه يمثل انطلاقة لبناء علاقات تعاونية من نوع جديد بين العراق وشركة سينوك، ويحرص الجانب العراقي في هذا المشروع على التعاون الوثيق لتحقيق نتائج ايجابية مثمرة وتعميق العمليات الاستكشافية"، مشيرا الى أن "هذه العلاقة التعاونية ستسهم في تطوير الصناعة النفطية في العراق، وخلق وضع جديد للتعاون في مجال النفط والغاز بين الصين والعراق وبما يحقق المصالح المشتركة للطرفين".

وأضاف شيه، أنه "تم تحقيق نتائج مثمرة بفضل الجهود المشتركة التي بذلها كلا الطرفين، ونحن نفخر اليوم بالاعلان عن توقيع عقد خدمات المسح الزلزالي الثنائي للجزء البري من الرقعة مع شركة الاستكشافات النفطية، وأن شركة سينوك تعلن استعدادها للتعامل مع جميع المواقف الصعبة بالتعاون مع وزارة النفط وشركة نفط ميسان وجميع الشركاء".

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