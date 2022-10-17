2022/10/17 | 18:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد مصدر كردي مطلع، الاثنين 10/17/2022، أن 152 عائلة عراقية ستغادر...

ظهرت المقالة 152 عائلة عراقية تغادر مخيم الهول الثلاثاء باتجاه الجدعة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (152 عائلة عراقية تغادر مخيم الهول الثلاثاء باتجاه الجدعة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (152 عائلة عراقية تغادر مخيم الهول الثلاثاء باتجاه الجدعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).