2022/10/17 | 18:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: لن توجه دعوات إلى مسؤولين حكوميين أميركيين لحضور مؤتمر استثمار سعودي...

ظهرت المقالة لا دعوات للمسؤولين الأميركيين للمشاركة في دافوس الصحراء..



دلالة على خلاف كبير أولاً على المسلة.

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