ثلاث دول في صدارة المشترين.. الفيفا يكشف حجم مبيعات تذاكر كأس العالم

2022/10/17 | 18:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومنظمو كأس العالم، الإثنين، إن مبيعات تذاكر البطولة تقترب من ثلاثة ملايين تذكرة قبل انطلاق الحدث الرفيع في 20 نوفمبر.

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