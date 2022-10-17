بلومبيرغ: الصين توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

2022/10/17 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ذكرت "بلومبيرغ"، نقلا عن مصادر، أن السلطات الصينية منعت الشركات الكبيرة المملوكة للدولة في البلاد من إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال للمشترين في أوروبا، فضلا عن دول آسيوية أخرى.

ووفقا للوكالة فإن الخطوة تهدف لضمان موسم التدفئة الشتوي في الصين، وقال المصدر للوكالة، إن "اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، الهيئة الاقتصادية الرئيسية في الصين، أمرت شركة "بتروتشاينا" و"سينوبك" و"كنوك" بالاحتفاظ بشحنات (الغاز المسال) الشتاء للاستخدام المحلي".

وذكرت "بلومبرغ"، أن الصين لديها عقود كبيرة لشراء الغاز الطبيعي المسال من مصدرين مثل الولايات المتحدة، وقد حول التجار الصينيون هذا العام بعض هذه الإمدادات إلى أوروبا بسبب انخفاض الطلب المحلي.

وأضافت، أن مثل هذه الإجراءات من قبل بكين يمكن أن تؤدي إلى خفض إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وتفاقم أزمة الطاقة في الدول الأوروبية في حال كان الشتاء القادم باردا.

فيما أشارت مصادر أخرى، إلى أن جاذبية إمدادات الغاز من الصين تراجعت لدى المشترين الأوروبيين مع تجديد مخزونات الغاز بسرعة وتكاليف النقل المرتفعة من الصين.

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