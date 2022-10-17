قيادي صدري يوجه 5 أسئلة للإطار بشأن فضيحة سرقة الضرائب

2022/10/17 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

خاطب القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي الإطار التنسيقي اليوم الاثنين، بشأن فضيحة سرقة حساب امانات الضرائب في مصرف الرافدين.

ووصف الساعدي في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، إثارة هذه السرقة بأنها "ليست غريبة" مشبهًا إياها بسرقات أخرى تمت في الحكومات السابقة التي وصفها بـ"حكومات الإطار الاربعة".

ووجه الساعدي في تغريدته 5 أسئلة إلى قوى الاطار التنسيقي بشأن القضية، متسائلًا عن اسباب ماوصفه بـ"الصراخ والعويل خلال هذه الفترة التي تشهد تقاسم الكعكة".

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