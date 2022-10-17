السوداني يشد رحاله إلى أربيل لتحديد حصص القوى الكردية في حكومته

2022/10/17 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداداكد مصدر سياسي مطلع، اليوم الإثنين، عزم المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني التوجه إلى اربيل الاسبوع الجاري، مبيناً أن الهدف من الزيارة هو وضع اللمسات الأخيرة على حكومته وتثبيت حصص الكرد فيها.وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني يعتزم زيارة إقليم كردستان خلال اليومين المقبلين للتباحث حول الاستحقاقات الانتخابية للكرد في الحكومة الجديدة".واضاف أن "الفريق المفاوض للسوداني عقد يوم أمس الاحد، اجتماعا في بغداد مع حراك الجيل الجديد بخصوص مشاركة الاخير في الحكومة الجديدة إلا أن الحرك أبلغ فريق السوداني رسمیاً بعدم نيتهم المشاركة في الحكومة". وكلف رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الخميس الماضي محمد شياع السوداني في تشكيل الحكومة المقبلة بعد انسداد سياسي دام اكثر من عام كامل على اجراء الانتخابات النيابية المبكرة.

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