2022/10/17 | 19:15 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بمراسم رسمية.. تنصيب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: mMV-S0nNEhA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بمراسم رسمية.. تنصيب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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