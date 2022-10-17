شاهد بالفيديو.. في حادث سير مروع.. سائق دراجة يصطدم بعربة و

2022/10/17 | 19:25 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في حادث سير مروع.. سائق دراجة يصطدم بعربة و"تطيره" وتُلقي به أرضا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: zvXDikqGj78
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في حادث سير مروع.. سائق دراجة يصطدم بعربة و"تطيره" وتُلقي به أرضا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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