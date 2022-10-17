2022/10/17 | 19:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب بنكين ريكاني..المسلة – متابعة – وكالات النص...

ظهرت المقالة قيادي في الديمقراطي الكردستاني: برهم يمكن أن يضحي بكل شيء من أجل نفسه..



دماء واموال أولاً على المسلة.

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