مقتل وإصابة ثلاثة أطفال بانفجار

2022/10/17 | 19:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل وإصابة ثلاثة أطفال بانفجار "مقذوف قديم" في محافظة كركوك.

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