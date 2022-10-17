2022/10/17 | 19:42 - المصدر: السومرية نيوز
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أعلنت مديرية شؤون الإقامة، اليوم الاثنين، عن ضبط 56 مخالفا لشروط الإقامة في بغداد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 56 مخالفا لقانون الإقامة في بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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