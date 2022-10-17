ضبط 56 مخالفا لقانون الإقامة في بغداد

2022/10/17 | 19:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شؤون الإقامة، اليوم الاثنين، عن ضبط 56 مخالفا لشروط الإقامة في بغداد.

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