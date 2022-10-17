اتهامات بالاحتيال والفساد.. نيمار يدلي بشهادته يوم الثلاثاء

2022/10/17 | 19:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يدلي نيمار مهاجم البرازيل وباريس سان جيرمان بشهادته، يوم الثلاثاء، في محاكمته بعد اتهامات بالاحتيال والفساد خلال عملية انتقال اللاعب من سانتوس إلى برشلونة في 2013.

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