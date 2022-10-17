2022/10/17 | 19:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الأمنية في ميسان القبض على (9) متهمين مطلوبين للقضاء بمواد قانونية مختلفة في قضاء علي الغربي، شمالي المحافظة”.

وقالت مديرية شرطة ميسان في بيان، أن “المتهمين مطلوبين بمواد قانونية مختلفة أبرزها المادة (477، 432 ، 413) ، و القي القبض عليهم في مناطق متفرقة من القضاء”.

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