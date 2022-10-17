المندلاوي يؤكد وضع خطة عاجلة لترميم المدارس ويطالب بتثبيت المحاضرين العقود

2022/10/17 | 19:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، بتثبيت المحاضرين العقود، على الملاك الدائم، أسوةً بأقرانهم في الوزارات الأخرى، فيما أكد وضع خطة عاجلة لترميم المدارس وتوفير المناهج.

وأفاد المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته الوكالة المركزية وتابعته “خبر برس” (واخ)، إن “المندلاوي بحث مع المديرين العامّين لمديريات تربية بغداد الكرخ والرصافة، الملفات التي تعيق سير العمل التربوي، والمعالجات الحقيقية لها”، لافتا الى أن “المندلاوي طالب مديري التربية بتقديم كشف كامل الأسبوع المقبل يتضمن عدد مشاريع الأبنية المدرسية المتلكئة، ومقدار التخصيصات المالية اللازمة لكل مديرية منها، إضافة للتجهيزات والمستلزمات والنواقص المدرسية الأساسية”.

وأكد المندلاوي بحسب البيان، “وضعه خطة عاجلة الأسبوع الجاري بالتنسيق مع وزارة التربية وأمانة بغداد ومديريات التربية في بغداد والمحافظات لترميم المدارس وتوفير المناهج”، مبيناً أن “الموازنة المقبلة ستَمنح تخصيصات لكُل مديرية وفقاً لحاجتها من المناهج والأبنية وباقي المستلزمات المدرسية”.

وطالب، “حكومة تصريف الاعمال ببيان مقدار المبالغ المخصصة والمصروفة للأبنية المدرسية العائدة لمديريات التربية”، مؤكداً لها أن “مشاريع المدارس المتلكئة أصبحت مكباً للنفايات ولابد من استنفار الجهود لإنقاذ كل ما يمكن إنقاذه”.

ودعا المندلاوي، “رئيس الوزراء (المكلف) إلى ضرورة إعطاء اولوية للقطاع التربوي ضمن برنامجه الحكومي، من تهيئة البنى التحتية اللازمة وتأهيل الأبنية وتخصيص الأراضي لغرض بناء مدارس نموذجية تُليق بالطالب العراقي، فضلاً عن التركيز على تثبيت المحاضرين العقود على الملاك الدائم أسوةً بأقرانهم العقود في الوزارات الأخرى”.

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