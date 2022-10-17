وزارة التعليم تعلن الوجبة الثانية من نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة

2022/10/17 | 20:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، الوجبة الثانية من نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة الدراسية السابقة.وذكرت دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، بحسب بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، أن “النتائج […]

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