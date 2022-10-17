2022/10/17 | 20:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نُشرت صور لإعدام بعض مربي الدواجن في مصر صغار الدجاج أو "الكتاكيت"، وأكد تجار أن عددًا قليلا من التجار لجأوا إلى ذلك بسبب نقص الأعلاف، مُتوقعين حدوث انفراجة في أزمة الأعلاف بعد اجتماعهم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي وجه بسرعة الإفراج الفوري عن الأعلاف المحتجزة في الموانئ، في انعكاس لنقص الاحتياطي من النقد الأجنبي.

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