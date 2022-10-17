سقوط مقاتلة روسية على مبنى سكني خلال تدريبات

2022/10/17 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إن طائرة مقاتلة من طراز سو-34 تحطمت خلال تدريبات في مدينة ييسك المطلة على بحر آزوف.

وذكرت الوزارة أن الطائرة سقطت على مبنى سكني في المدينة الروسية.

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