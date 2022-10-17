التعليم تتحدث حول امكانية عودة الطالب للقبول المركزي خلال ثلاثة أيام من إعلان النتائج

2022/10/17 | 20:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضحايا جرائم حزب البعث المنحل.

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