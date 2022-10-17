النفط: سعر البنزين السوبر قابل للتغيير

2022/10/17 | 20:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أشارت شركة توزيع المنتجات النفطية، الاثنين، إلى إمكانية تغيير سعر البنزين السوبر.

وقال مدير الشركة حسين طالب في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "البنزين السوبر منتج مستورد بالعملة الصعبة، وقمنا بطرحه بسعر ألف دينار للتر الواحد ويتضمن نوعاً من الدعم بنحو 350 ديناراً".

وأضاف، أن "السعر يُراجع وفق معطيات السوق العالمية ومن الممكن أن يتم رفع سعره أو تخفيضه مع الاحتفاظ بنسبة الدعم البالغة نحو 30%".

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