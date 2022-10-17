نائب رئيس البرلمان يطالب بإيقاف العمل بمطار كركوك بسبب

2022/10/17 | 20:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، اليوم الاثنين، وجود "شبهات فساد" في مشروع مطار كركوك.

وقال المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان، إن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله أحمد طالب وزير النقل في الحكومة الاتحادية بإيقاف العمل بمطار كركوك بسبب ما أثير من شبهات فساد حول المشروع ووجود مشاكل أمنية ومعوقات فنية وإدارية"، محملاً سلطة الطيران المدني ووزارة النقل والجهات المعنية "مسؤولية افتتاح مطار كركوك بهذه السرعة دون مراعاة التحقق من ملفات الفساد ومعالجة المشاكل الفنية والتقنية".

وأكد عبد الله، بحسب البيان، "أهمية مشروع مطار كركوك الذي كان من المفترض أن يسبق المحافظات الأخرى في إقامته كحق واستحقاق لأبناء المحافظة، فضلاً عن فوائده الاقتصادية والمالية وما يوفره من فرص عمل ويدعم الاقتصاد وحركة التجارة في كركوك".

واختتم بقوله: "ندعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لكن للأسف هناك شبهات فساد تحيط بتفاصيل المشروع، وفي حال اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الخاصة بالجانب الأمني وحسم ملفات الفساد ومعالجة المشاكل بالإمكان إعادة العمل بمطار كركوك من جديد".

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