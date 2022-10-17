2022/10/17 | 20:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف نقيب صيادلة العراق مصطفى الهيتي، الاثنين، عن خطة لتحديد عدد الصيدليات في كل محافظة وفقاً لتعداد سكانها، فيما أشار إلى أن الخطة ستحد من تزاحم الصيدليات.

وقال الهيتي، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "معظم الصيدليات تعمل من الصباح الباكر إلى الساعة 12 ليلاً، والصيدليات القريبة من المستشفيات عادة تكون خافرة".

وأضاف، أن "عدد الصيدليات في كل محافظة مفتوح، وفي الوقت الحاضر لدينا خطة سنطبقها قريباً بوضع عدد محدود لكل محافظة بقياس صيدلية واحدة لكل 3500 مواطن".

وتابع، أن "تحديد العدد سيمنع تزاحم الصيدليات والتأثير على الأداء والتنافس الذي يعد من أهداف قانون نقابة الصيادلة، ويتعلق بالمحافظة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والمهني للصيادلة".

وتابع: "بدأنا دورات إعداد بخصوص القوانين والأنظمة حتى نكون مستعدين للشباب المتخرجين أو المجاميع التي تخرجت من دون أن تدرس القوانين والأنظمة الحاكمة لعمل الصيدلي للتهيؤ بالمعرفة والدراية القانونية، ومعرفة ما لهم وما عليهم".

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