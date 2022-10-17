وزير الصحة: استطعنا تمرير واكمال العديد من المشاريع وخطة الوزارة الاستثمارية لم تتأثر بالموازنة

2022/10/17 | 20:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة هاني العقابي، اليوم الاثنين، أن خطة الوزارة الاستثمارية لم تتأثر بالموازنة.

وقال العقابي خلال افتتاحه قسم النسائية والتوليد والعقم في مستشفى اليرموك التعليمي “كان هناك صعوبات في العديد من الامور أبرزها الرواتب والتخصيصات للمستلزمات الطبية وغيرها، لكننا استطعنا تجاوزها”.

وأضاف أن “خطتنا الاستثمارية لم تتأثر بالموازنة واستطعنا تمرير واكمال العديد من المشاريع”، مشيراً الى أن “الخدمات في المستشفيات هي مجانية من ضمنها ردهات التوليد والخدج التي تم افتتاحها اليوم”.

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