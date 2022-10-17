بينهم أطفال.. إصابة تسعة أشخاص بحادث مروري غربي الحلة

2022/10/17 | 20:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب تسعة أشخاص، بينهم أطفال بحادث مروري في ناحية أبي غرق غربي الحلة.

وقال مصدر في شرطة بابل، أن “عجلة يستقلها تسعة أشخاص انقلبت في أحد المبازل ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفرقة”.

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