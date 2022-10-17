خشان: هيثم الجبوري وفر الغطاء لسرقة أمانات الضرائب

2022/10/17 | 21:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: اتهم النائب المستقل باسم خشان، الاثنين 10/17/2022، مستشار الكاظمي هيثم الجبوري...

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