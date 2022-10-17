رفضت الزواج بخطيبها

2022/10/17 | 21:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقيت فتاة في أوائل العشرينات من عمرها، مصرعها، الإثنين، في محافظة بورسعيد، بعد قيام خطيبها بخنقها بعد أيام من رفضها إتمام الزواج منه، بحسب ما كشفت صحف محلية مصرية.

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