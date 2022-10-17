2022/10/17 | 21:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيدر الشمريالكثير من الناس يسعون لأن يكونوا مشهورين بما لديهم من محتويات مختلفة، لكنه لم يكن كذلك، انما لعبة القدر قادته الى ذلك؛ فبعد تخرجه من كلية الإدارة الاقتصاد، عاد الى محله في صياغة الذهب، حيث يعمل والده وأشقاؤه، لكنه قرر أن يترك هذه المهنة ويسعى وراء فرصة تعيين حكومي، لم يفلح في الظفر بها، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ياسر الربيعي: رحلة البحث عن وظيفة قادتني إلى الإعلام.. وتحرير الأخبار هوايتي) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ياسر الربيعي: رحلة البحث عن وظيفة قادتني إلى الإعلام.. وتحرير الأخبار هوايتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).