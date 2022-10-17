2022/10/17 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذوو الهمم يناشدون تعديل قانون الإعاقة وتغيير موعد الفحص السنوي دعوة إلى صرف راتب المعين المتفرّغ دون تجريده من مخصّصات الوظيفة بغداد – قصي منذر وجه ذوو الهمم ،دعوة الى الزام وزارات ومؤسسات الدولة صرف مخصصات راتب المعين المتفرغ دون استقطاع المخصصات ،مراعاة للحالة الانسانية التي تستوجب من الجميع تسخير امكانات رعاية وتأهيل المعاقين ،بوصفهم […]

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