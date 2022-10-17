2022/10/17 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تحدّد إمتحان الطلبة المتغيّبين غداً مطالبات بالحفاظ على ثانوية كلية بغداد من محاولة الإستحواذ على أراضيها بغداد – الزمان ناشد مجلس أمناء رابطة خريجي ثانوية كلية بغداد ، الرئاسات الثلاث ، التدخل والحفاظ على الصرح التربوي في مدينة الاعظمية من محاولات الاستحواذ على ارضيها.وجاء في بيان الامناء ،تابعته (الزمان) امس (لا يخفى على […]

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