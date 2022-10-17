2022/10/17 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح يتغيّب عن مراسم التسليم للرئيس الجديد في قصر السلام رشيد يتعهّد حل المشاكل العالقة ويثمّن دور القضاء بتحقيق العدالة بغداد – ندى شوكت لوحظ غياب الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح عن مراسم الاستلام والتسليم للرئيس الجديد عبد اللطيف جمال رشيد،بينما كان الرئيس الاسبق فؤاد معصوم ،حاضرا عندما تولى صالح الرئاسة في الدورة السابقة.فيما […]

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