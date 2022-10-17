2022/10/17 | 21:36 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة المالية تصدر بياناً بشأن الاستحواذ على مبالغ من الأمانات في هيئة الضرائب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/17 | 21:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة المالية تصدر بياناً بشأن الاستحواذ على مبالغ من الأمانات في هيئة الضرائب) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة المالية تصدر بياناً بشأن الاستحواذ على مبالغ من الأمانات في هيئة الضرائب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).