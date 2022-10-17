(بالصور).. رئيس اتحاد الكرة يلتقي نظيره الإسباني لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الرياضية

2022/10/17 | 21:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بَحثَ وزيرُ الشَباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم “عَدنان درجال”، اليوم الاثنين، مع رئيسِ الاتحادِ الإسبانيّ لكُرةِ القدم “لويس روبياليس” تعزيزَ العلاقات الثنائيّةِ في المَجالاتِ الرياضيّةِ عُموماً واللعبة على وجهِ الخُصوص.

جاءَ ذلك أثناء اللقاءِ الذي جمعَ درجال بروبياليس، وناقشا العديدَ من المَواضيع، وتطرقا إلى تقديمِ الدعمِ للمُنتخبِ الوطنيّ العراقيّ وكيفيّة مساعدته من الجوانب الفنيّة في المرحلةِ المُقبلةِ من أجل الارتقاءِ بنتائجه على المُستوياتِ المُختلفة، الإقليميّة والقاريّة والعالميّة.

ووجّهَ وزيرُ الشَباب والرياضة رئيس الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم “عدنان درجال” دّعوةً إلى رئيسِ الاتحادِ الإسباني “روبياليس” لزيارةِ العراق والذي بدوره أبدَى موافقته على تَلبِيةِ الدعوة.

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