بلاسخارت تعلق على سرقة الودائع الضريبية

2022/10/17 | 21:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسترد هذه الأموال ويعيدها إلى أصحابها الشرعيين.

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