2022/10/17 | 21:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i6vhWuqBJOI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المكلف بتشكيل الحكومة يتسلم أسماء مرشحين للمناصب الوزارية | تقرير أحمد عرام) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المكلف بتشكيل الحكومة يتسلم أسماء مرشحين للمناصب الوزارية | تقرير أحمد عرام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).