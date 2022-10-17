2022/10/17 | 21:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: نص بيان وزارة المالية بشأن الاستحواذ على مبالغ من الأمانات في...

ظهرت المقالة وزارة المالية: أوامر قبض صدرت بحق المتهمين بنهب أموال هيئة الضرائب أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة المالية: أوامر قبض صدرت بحق المتهمين بنهب أموال هيئة الضرائب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة المالية: أوامر قبض صدرت بحق المتهمين بنهب أموال هيئة الضرائب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).