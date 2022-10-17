رُبع العراقيين فقراء.. هكذا ألقت الحروب والفساد والانسداد السياسي بثقلها على أحد أغنى البلدان بالنفط

2022/10/17 | 22:03 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتراوح نسبة الفقر في العراق بين 22% و25%.وتتصدر محافظة المثنى المناطق الأشد فقرا بنسبة 52%، تليها محافظتا الديوانية وذي قار بنسبة 49%.

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