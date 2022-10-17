تحطم طائرة عسكرية من طراز Su - 34 جنوبي روسيا

2022/10/17 | 22:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخصان مصرعهما وأصيب 15 آخرون بعد تحطم مقاتلة روسية من طراز SU-34 في حي سكني في بلدة ييسك بجنوب روسيا، الاثنين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الروسية (تاس) عن وزارة حالات الطوارئ في البلاد

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