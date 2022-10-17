2022/10/17 | 22:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلنت ألمانيا ،اليوم الاثنين، عزمها فرض غرامات قيمتها 5.125 مليون يورو(5 ملايين دولار) على المسؤولين عن تطبيق تليغرام للمراسلة، لعدم التزامهم بالقانون الألماني.وأفاد مكتب العدل الفيدرالي بأن “شركة تيليغرام إف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ألمانيا تفرض غرامة قدرها 5 ملايين دولار على تليغرام المركز الخبري الوطني.

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