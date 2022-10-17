الاعلام الرقمي: حساب وهمي في تويتر ينتحل صفة رئيس الجمهورية

2022/10/17 | 22:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن مركز الاعلام الرقمي ، اليوم الإثنين، عن حساب وهمي في تويتر ينتحل صفة رئيس الجمهورية ويتابعه الآلاف بينهم سفير دولة مجاورة.وقال اعلام المركز DMC في منشور على الفيسبوك وتابعه /المركز […]

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